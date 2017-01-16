الجيش السوري يقتل العشرات من مسلحي “داعش” في هجمات على دير الزور وريفها

قتل العشرات من مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي، غالبيتهم من الأجانب، بهجمات نفذها الجيش السوري، اليوم الإثنين، على تجمعاتهم في مدينة دير الزور شرقي البلاد.

الجيش السوري يسيطر على تلال حاكمة غرب مدينة تدمر بريف حمص

أفادت مصادر أن وحدة من الجيش “أوقعت 18 إرهابيا من تنظيم “داعش” جميعهم من جنسيات أجنبية من بينهم المدعو أبو عبد الله “سعودي الجنسية” خلال عملية على أحد مقراتهم خلف معمل الكونسروة في مدينة الميادين جنوب شرق مدينة دير الزور.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدة من الجيش دمرت مقرا تابعا لما يسمى “ديوان الحسبة” لتنظيم “داعش” الإرهابي في حي اللابد بمدينة موحسن بالريف الشرقي مما أسفر عن “مقتل عدد من الإرهابيين من الجنسية التونسية”. كما دمرت وحدات من الجيش، بحسب “سانا”، ثلاث نقاط لإرهابيي تنظيم “داعش” تحوي أسلحة وذخائر آلية وقضت على مجموعتين للتنظيم في محيطي مطار دير الزور وجبل الثردة، في حين أدت عمليات الجيش على تجمعات التنظيم في محيط البانوراما وعند جسر الرقة ومحيط حقل التيم وقرى كباجب والحسينية والجنينة وقرية البغيلية ومحيط جبل الثردة وجنوب المطار، إلى “مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين وتدمير رتل آليات مزودة برشاشات ثقيلة. إلى ذلك قالت مصادر أهلية من قرية حطلة شمال مدينة دير الزور لـ”سانا” إن “إرهابيي تنظيم “داعش” قاموا بنقل عدد من جثث قتلاهم على متن قوارب عبر نهر الفرات إلى القرية عرف من القتلى أبو اسحق البجاري وأبو ذر محيميدة”.

يشار إلى أن وحدات من الجيش السوري، دمرت دبابة و3 آليات لتنظيم “داعش”، السبت، وأحبطت محاولة إرهابية استهدفت الاعتداء على نقاط عسكرية في عدة مناطق من دير الزور.

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