الفكر العاملي: اي تخلف عن اقرار قانون انتخاب جديد”خطيئة”

إعتبر رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبد اللطيف فضل الله أن “افضل هدية يقدمها العهد والحكومة الجديدين للشباب والاجيال الصاعدة هو منحهم الحق في تقرير مصيرهم واعطاءهم فرصة التغيير الحقيقي واختيار من يمثلهم في البرلمان

وذلك عبر اقرار قانون جديد وعصري للانتخاب يمنح الشباب في عمر الـ18 حق الاقتراع ويضمن حضور النساء والمشاركة الفاعلة اقتراعا وترشحا في المجلس النيابي المقبل”،معتبراً أن “اي تخلف عن هذا القانون يعد خطيئة كبرى واستمرارا للنهج السياسي نفسه القائم على التفرد والاستئثار وتغييب صوت الناس عن القرار”.

وفي تصريح له خلال استقباله وفداً من مجمع اية الله السيد عبد الرؤوف فضل الله ومدرسة الاشراق أكد فضل الله ان “افضل ما تقوم به السلطة السياسية لاعادة الاعتبار للدولة ولتصحيح صورتها امام الناس، هو الاصلاح الحقيقي والتصدي للفساد واجثتاثه من جذوره وتقديم المرتكبين للمحاكمة وفق القوانين المرعية الاجراء.

ومن دون التمييز في الانتماء السياسي والطائفي والمذهبي ومن دون الاستنسابية في تطبيق القانون على صغار المرتكبين وترك الكبار منهم احراراً وبلا مساءلة”.