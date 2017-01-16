لافروف وجاويش أوغلو يبحثان التحضيرات لمفاوضات أستانا

وجاء في بيان، صدر عن وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، أن الجانبين “قاما بالتبادل العميق للآراء حول الوضع في سوريا”.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين “شددا على ضرورة الالتزام الصارم بنظام وقف الأعمال القتالية الذي تم إعلانه في الجمهورية العربية السورية بوساطة كلا البلدين”.

وأضافت الوزارة أن لافروف وجاويش أغلو “تطرقا إلى مسائل عملية التمهيد للاجتماع الدولي الخاص بالتسوية السورية في أستانا، أخذين بعين الاعتبار نتائج المشاورات على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا وإيران، والتي عقدت في 13 يناير(كانون الثاني) من العام الجاري”.

كما شملت المباحثات بين الوزيرين “عددا من القضايا الملحة في مجال التعاون الروسي التركي”.