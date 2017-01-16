تواصل المواجهات في مناطق في سوريا

تتواصل العمليات العسكرية في عدد من مناطق وادي بردى بين وحدات من الجيش السوري من جهة والفصائل المسلحة بقيادة جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) من جهة أخرى.

وتتركز الاشتباكات في محوري عين الفيجة والحسينية ، بينما ينفذ الجيش السوري عملية عسكرية على محاور كفير الزيت ودير قانون ودير مقرن التي تطل على بلدة عين الفيجة ونبعها.

في هذه الأثناء، تستمر الاشتباكات العنيفة بين وحدات الجيش السوري وعناصر تنظيم داعش في أكثر من منطقة وحي في محافظة دير الزور شرق البلاد، وقال مصدر عسكري سوري إن وحدات الجيش المرابطة في مطار دير الزور العسكري تمكنت من صد هجوم عنيف لداعش على المطار شنه فجر السبت الماضي ولا تزال المعارك مستمرة في محيطه.. وأشار المصدر إلى أن اشتباكات تدور بين الجانبين في عدد من محاور المدينة وأحيائها، كحي هرابش ودوار البانوراما وحي الحويقة، وسط قصف جوي ينفذه الطيران الحربي السوري على مواقع وتمركز عناصر داعش في مناطق الاشتباكات ومحيطها، اضافة الى قصف مدفعي من جانب الجيش السوري على مواقع التنظيم ومناطق الاشتباكات. وأوضح المصدر العسكري أن وحدات الجيش السوري قضت على العشرات من أفراد تنظيم داعش وأوقعت 18 إرهابيا منهم، جميعهم من جنسيات أجنبية، في محيط البانوراما وعند جسر الرقة ومحيط حقل التيم وقرى كباجب والحسينية والجنينة وقرية البغيلية ومحيط جبل الثردة وجنوب المطار، ودمرت رتل آليات مزودا برشاشات ثقيلة.

وفي محيط تدمر لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين وحدات الجيش السوري وعناصر تنظيم داعش في محيط مطار التيفور العسكري ومحيط قرية شريفة بريف حمص الشرقي، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، وترافقت الاشتباكات مع قصف الجيش السوري لمواقع عناصر داعش في أطراف مدينة تدمر ومحيط حقلي شاعر وآرك بريف حمص الشرقي. كما دارت اشتباكات عنيفة بين المسلحين ووحدات الجيش السوري في جبهتي كرم الرصاص واتستراد دمشق- حمص، ترافق مع قصف صاروخي على مناطق الاشتباك.

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