هذا هو المبلغ الذي تقاضاه منفّذ عملية اسطنبول!

ونقلت صحف تركية عن مصادر أمنية أن الشرطة تعتقد أن الأموال، وليس الأيديولوجية، كانت الدافع الرئيسي وراء العملية التي وقعت في أحد أشهر ملاهي اسطنبول. وحسب المصادر، تعتقد السلطات أن هذه البيانات الجديدة قد تكشف عن دور لاستخبارات أجنبية وراء الهجوم.

وبحسب المصادر، تم اعتقال شخص على علاقة بهذا المبلغ، اعترف بأنه كان من المقرر إرساله إلى الأوزبكستاني عبد القادر مشاريبوف، الملقب بـ”أبو محمد الخرساني” بعد تنفيذه الهجوم، لكنه لم يكن موجودا في العنوان الذي حدده لتسليم الأموال.

وسبق لوسائل إعلام أن ذكرت أن مشاريبوف، منفذ الهجوم، بعد خروجه من الملهى، عاد إلى مقر إقامته، ومن ثم فر منه مع ابنه البالغ من العمر 4 سنوات.