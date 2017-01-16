العمل الإسلامي ندّدت بجريمة البحرين

معتبرة أن “ما حصل هو انتقام وإعدام سياسي للشعب البحريني برمّته الذي رفع شعار الاصلاح وسلمية التحرك والمشاركة الحقيقية منذ اليوم الأول ومازال”.

ودعت الجبهة في بيان الشعب البحريني إلى “اليقظة والحذر والتنبّه خشية الوقوع في فخ الاستدراج ومكامن الخطر الكبير الذي يسعى إليه النظام في البحرين وذلك حرصاً على سلمية التحرك كما ذكرنا ومنعاً للاستغلال من قبل السلطة بشكل أو بآخر”،

مشددة على “ضرورة كشف حقيقة من قتل الضابط الاماراتي والشرطيين البحرانيين وخصوصاً بعدما تبين وحسب شهادات المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية والعالمية براءة الشبان الثلاثة من هذا الفعل الذي كان سبباً في عودة الأمور إلى نقطة الصفر وسبباً في عدم الوصول إلى حل سياسي ولو بحدّه الأدنى”.