إسرائيل تمنع الشيخ رائد صلاح من السفر لمدة 6 أشهر

وقع وزير الداخلية الإسرائيلي، آرييه درعي، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، أمرا يحظر على رئيس الجناح الشمالي في الحركة الاسلامية رائد صلاح مغادرة البلاد تمهيدا للافراج عنه من السجن.

وقال درعي إنه اقتنع بأن مغادرة صلاح البلاد قد تمس بأمن إسرائيل.

فيما أشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إلى أن مفعول أمر حظر المغادرة يسري لمدة 6 أشهر.

جدير بالذكر أن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، الشيخ رائد صلاح، المعتقل في السجون الإسرائيلية، كان قد نفذ في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على عزله وسوء معاملته.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن الشيخ صلاح أبلغ محاميه، محمد إغبارية، بخوضه الإضراب عن الطعام احتجاجا على عزله الانفرادي، وسوء معاملته التي يتعرض لها منذ اعتقاله في سجن ريمون الصحراوي الإسرائيلي.

وتقول إدارة السجون الإسرائيلية إن الشيخ صلاح “يشكل خطرا على أمن الدولة”، وأنه شخصية اسلامية مؤثرة داخل الخط الأخضر.

ويقضي الشيخ رائد صلاح، منذ مايو/أيار 2016، حكما بالسجن 9 أشهر، بعد إدانته بـ “التحريض على العنصرية والعنف”.

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