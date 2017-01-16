وفاة ابن عم الرئيس الأفغاني السابق متأثرا بجروح جراء الانفجار في ولاية قندهار

توفى هاشم كرزاي ابن عم حامد كرزاي الرئيس الأفغاني السابق بأحد المشافي الهندية، متأثرا بجروح جراء انفجار وقع يوم 10 يناير/كانون الثاني بولاية قندهار، حسبما نقلته خاما برس الأفغانية.

وبحسب “خاما برس” فإن الانفجار وقع في منزل بولاية قندهار خلال لقاء حاكم الولاية همايون عزيزي مع جمعة الكعبي سفير الإمارات في أفغانستان، الأمر الذي أدى إلى مقتل 11 شخصا، بينهم 5 دبلوماسيين إماراتيين، وإصابة 16 آخرين، بينهم حاكم الولاية والسفير الإماراتي.

من الجدير بالذكر أنه لم تعلن أية جهة المسؤولية عن العملية حتى الآن.

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