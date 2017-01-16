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لافروف و ظريف يؤكدان ضرورة التنسيق بشأن إجراء محادثات آستانا
16 يناير, 2017
- 7:32 مساءً
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16 يناير, 2017
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