إصابة مواطنين جراء اعتداءات إرهابية في حمص وحلب

أصيب 7 أشخاص بجروح نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية بقذيفتين صاروخيتين الأحياء السكنية في مدينة حمص.

وأفاد مصدر في حمص بأن المجموعات الارهابية أطلقت قذيفتين صاروخيتين على حيي الأرمن والسبيل السكنيين في مدينة حمص.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي.

وتنتشر في منطقة تلبيسة في ريف حمص الشمالي مجموعات إرهابية يتبع أغلبها لتنظيم جبهة النصرة وتعتدي على القرى المجاورة ومدينة حمص بالقذائف ما يتسبب بارتقاء شهداء وسقوط جرحى أغلبهم من الأطفال والنساء.

إلى ذلك استهدفت التنظيمات الإرهابية حي الحمدانية السكني في حلب بـ 10 قذائف صاروخية أسفرت عن أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأفاد مصدر نقلا عن مصدر في قيادة الشرطة بأن مجموعات إرهابية تنتشر في منطقة الراشدين غرب مدينة حلب اعتدت على مشروع 3 آلاف شقة في حي الحمدانية ب10 قذائف صاروخية خلفت أضرارا مادية في الأبنية السكنية والممتلكات.

واستشهدت طفلة في الـ 12 من الجاري نتيجة انفجار عبوة متفجرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي سليمان الحلبى في الجهة الشرقية لمدينة حلب.

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