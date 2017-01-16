رئيس الوزراء السوري يزور إيران الثلاثاء

يبدأ رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، زيارة لإيران لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وخاصة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، الاثنين 16 يناير الجاري، نقلا عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن زيارة خميس “تأتي إثر الزيارة التي قام بها شمخاني إلي دمشق الأسبوع الماضي ولقائه كبار المسؤولين السوريين”.

وذكرت الوكالة أن الطرفين سيبحثان عددا من المسائل، من بينها، “اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية ومناقشة أليات حماية ودعم الانتصارات الأخيرة في سوريا، وخاصة تحرير مدينة حلب الستراتيجية”.

كما سيتطرق الطرفان إلى “المتابعة المشتركة للمسارات السياسية وارتقاء العلاقات الاقتصادية وتعميمها لتشمل مجالات البنية التحتية والاستراتيجية”.

وكان علي شمخاني قال، خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة يجب نقلها إلى دمشق، مشيرا إلى وجوب أداء الأمم المتحدة والبلدان المؤثرة دورا داعما ومساعدا في تلك المفاوضات.

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