كيري يندد بتصريحات ترامب ’’غير اللائقة’’ حول الاتحاد الاوروبي و ميركل

16 يناير, 2017 - 8:44 مساءً
16 يناير, 2017
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