الامن الوطني الفلسطيني في لبنان ينفي العثور على عبوة ناسفة بالقرب من منزل اللواء منير المقدح

16 يناير, 2017 - 10:05 مساءً
16 يناير, 2017
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