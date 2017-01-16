دير الزور: انفجارات ضخمة ناتجة عن غارات مكثفة للطيران الروسي والسوري على مواقع تنظيم “داعش” في محيط المطار وتراجع طفيف لمسلحي “داعش”.

16 يناير, 2017 - 10:48 مساءً
16 يناير, 2017
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