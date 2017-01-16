“حماس”: جاهزون لتسليم الوزارات بغزة لحكومة الوفاق

أكدت حركة حماس، اليوم الغثنين، جهوزيتها الكاملة لتسليم الوزارات والقطاعات الحكومية في غزة لحكومة الوفاق الفلسطينية، شرط التزامها بالقيام بكافة مهامها ومسؤولياتها.

ورفض إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، ما أورده رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال مؤتمر سابق عقده اليوم في مدينة رام الله، قال فيه إن “الحكومة تقدم سنويا نحو مليار شيكل (279 مليون دولار)، لقطاع الكهرباء بغزة، تشكل 30% من عجز الموازنة الفلسطينية”.

وأضاف رضوان: “ما جاء في حديث الحمد الله من أرقام حول مجمل إنفاق حكومته على غزة قلباً للحقائق وتضليلاً للرأي العام”.

وتابع “ما يدخل موازنة الحكومة من عوائد الضرائب المفروضة على البضائع الواردة قطاع يقدر بحوالي 100 مليون دولار شهرياً، وقيمة ما تفرضه هذه الحكومة من ضرائب على سولار محطة توليد الكهرباء فاق أكثر من ضعف ثمنه الأصلي”.

ودعا رضوان القوى الوطنية الفلسطينية إلى أن تكون شاهدة على إدارة حكومة الوفاق لغزة، وقيامها بكافة مهامها وتطبيق كل ما يتم الاتفاق عليه.

وقال: “صدرونا وعقولنا مفتوحة من أجل التعامل الوطني والمسؤول مع الجميع لإنجاح هذا الموضوع حتى نتفرغ جميعاً لقضايا شعبنا الوطنية ومواجهة الاحتلال ودعم انتفاضة القدس”.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم الحمد الله حركة “حماس”، بإدارة قطاع غزة عبر حكومة “الأمر الواقع”، مطالبا بتسليم إدارة القطاع لحكومته.

وأضاف: “على حماس التحلي بالمسؤولية وتسليم كافة الوزارات والمؤسسات في غزة، للحكومة لتتمكن من القيام بمهامها”.

وفي السياق ذاته، اتهم القيادي في “حماس”، خلال المؤتمر، حكومة الحمد الله بترك غزة تغرق في الظلام والتخلي عن مهماتها، وفق قوله، في حين “قامت قيادة حماس بدورها بالاتصال بالقطريين والأتراك الذين قدموا الدعم للمساهمة في التخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة”.