اعلام العدو الاسرائيلي: مقتل جندي من لواء غولاني اثناء حادث تدريب في هضبة الجولان

16 يناير, 2017 - 11:18 مساءً
16 يناير, 2017
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