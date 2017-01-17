الرياض متفائلة بإدارة ترامب الجديدة وتتطلع للعمل معها

عبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن شعوره بالتفاؤل تجاه الإدارة الأمريكية المقبلة وسعيها إلى استعادة النفوذ الأمريكي في العالم، واحتواء إيران ومحاربة تنظيم “داعش”.

وقال الجبير للصحفيين في باريس، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، إن السعودية تتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية القادمة في جميع المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الرياض ترحب برغبة واشنطن في استعادة دور الولايات المتحدة في العالم، ورغبتها في هزيمة ما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية” واحتواء إيران.

وأكد الجبير أن مصالح المملكة تتفق مع مصالح الولايات المتحدة، سواء من الناحية الجيوسياسية في سوريا والعراق واليمن وإيران، أو في قضايا الطاقة والقضايا المالية.

ومضى قائلا إن الأهداف التي تريد الرياض وواشنطن تحقيقها هي الأهداف نفسها، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون هناك خلافات بشأن كيفية تحقيق ذلك، لكن لا يوجد خلاف بين البلدين بشأن ما ينبغي القيام به.

ولدى سؤاله عن علاقة السعودية بإيران اتهم الجبير طهران بزعزعة استقرار المنطقة.

وقال إن علاقة بلاده بإيران متوترة بسبب سياسة طهران “العدوانية والعدائية”، مشيرا إلى أنه سيكون من الرائع العيش في سلام وتناغم مع طهران، لكن لا بد من أن يكون هناك جهد من الطرفين.

وأضاف الجبير أن المفاوضات المقترحة في العاصمة الكازاخستانية أستانا بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا تستحق التجربة، لكن يجب ألا تفسر على أنها تخل من الرياض عن جماعات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وأكد أن هدف مفاوضات أستانا هو التوصل لوقف إطلاق النار والانتقال للعملية السياسية.

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