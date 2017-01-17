أستانا تنتظر تحديد المشاركين في المحادثات السورية

أعلن وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمانوف، أنه سيتم الإعلان عن المسائل التنظيمية بعد الإعلان عن المشاركين في المفاوضات السورية المرتقبة في أستانا.

وقال الوزير للصحفيين: ” سيتم الإعلان عن جميع المسائل التنظيمية، بعد أن تصبع معروفة قائمة المشاركين”. هذا وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين، هاتفياً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، المفاوضات السورية المرتقبة في أستانا.

بعدما أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وبحث معه نفس القضية.

وأعلن مصدر مطلع في وقت متأخر من مساء أمس، أن الحكومة السورية لم تتلق دعوة لحضور لقاء أستانا حتى الآن. هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقاً، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ليعرض على أطراف النزاع في الجمهورية العربية السورية، من أجل مواصلة عملية محادثات السلام في أستانا، لتكون الأخيرة مكملة لمحادثات جنيف.

كما أيد رئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزاربايف، في محادثات هاتفية مع كل من الرئيسين بوتين وأردوغان هذه المبادرة. وسيعقد لقاء أستانا يوم 23 كانون الثاني/يناير 2016، فيما ستبدأ محادثات جنيف يوم 8 شباط/فبراير 2016.

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