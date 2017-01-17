بالفيديو: العميد “زهر الدين” يناجي السوريين من دير الزور

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تسجيلا صوتيا قيل انه للعميد عصام زهر الدين قائد حامية مطار دير الزور العسكري يتوجه من خلاله للشعب السوري.

وقال العميد “زهر الدين” في التسجيل انه وبهمة الجيش الجبار والشعب الصامد فإن الانتصار قاب قوسين او ادنى، واضاف: دائما اقول النصر صبر ساعة.

وتابع قائلا: سنرفع رايات النصر في كل مكان كما رفعناها سابقاً في حمص، والقصير، والخالدية، في كل بقعة من هذا الوطن الغالي سنرفع رايات النصر، ونطمح لاكثر من ذلك برفع رايات النصر في الجولان المحتل.

واضاف: يوميا بنهاية كل يوم نترحم على الشهداء ونعاهدهم ان دمائهم لن تذهب هدراً.

واستذكر النصر على الاحتلال الفرنسي فقال: في سورية نحنا اسياد.. اجدادنا اسياد.. انتصروا على الفرنسيين.. ونحنا ايضا اسياد.. لن نرضى ان نبيع اي جزا من الوطن كل شيء يعوض الا الوطن، نحن ضد هذا العدو الغاصب المتمثل بكافة العرب الخونة والاجانب.

وختم حديثه فقال: الشهادة او النصر ولكن الشهادة اولا لانها طريق النصر.

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