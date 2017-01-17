الدفاع المدني: إخماد حرائق في مناطق عدة

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* منازل : كفرجرة – باريش – شاليه في البوار – بصاليم.

* سيارات : الصفرا.

* كهرباء : غرفة كهرباء في برجا وأخرى في عوكر.

* مختلف : بورة لقطع السيارات المستعملة في الليلكي.

– حوادث سير : الأوزاعي ونقل مصاب الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي – قب الياس ونقل جريح الى مستشفى البقاع – الصرفند ونقل مصاب الى مستشفى علاء الدين – فردان ونقل مصاب الى مستشفى نجار – الطيونة ونقل مصاب الى مستشفى بهمن – كفرصير ونقل مصاب الى مستشفى النبطية.

– نقل وإسعاف : (18) حالة طارئة.

– إغاثة وإنقاذ : إنقاذ أربعة مواطنين حاصرتهم الثلوج في جرود تنورين – نقل مصاب الى مستشفى بيروت نوفل إثر سقوطه من مبنى سكني في برج البراجنة – فتح باب منزل في حي مزهر (أنطلياس) وآخر في اليسار.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

