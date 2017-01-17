الجيش التركي يغتال عضو مايسمى الائتلاف السوري

قتل عضو مايسمى الائتلاف الوطني المعارض المدعو عمار كلوت المحمد بنيران قوات حرس الحدود التركية أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي التركية من تل ابيض.

وحمّل المعارضون الحكومة التركية مسؤولية قنصه، معتبرين أن تركيا لم تفي بالتزاماتها تجاه المسلحين كما كانت قد أعلنت سابقاً.

ومات الكلوت في إحدى مستشفيات مدينة مرسين التركية حيث كان يتلقى العلاج عقب إصابته برصاصتين إحداهما أصابته في عنقه والثانية إخترقت جسده من قناص تابع للجيش التركي، أثناء قطعه الحدود من بلدة تل ابيض باتجاه تركيا.

يذكر ان الكلوت من مواليد ‏28 مايو 1976‏ بلدة البوليل شرق ديرالزور حيث كان يعمل كرئيس بلدية فيها إلى أن اندلعت الاحداث السورية حيث انضم للميليشيات المسلحة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

