“المستقبل”: من حق التيار أن يقوم بثورة لكن بوجه من ؟

اكتفت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل، تعليقا على بيان المكتب السياسي للتيار الوطني الحر حول قانون الانتخاب في حديث لـ”الأخبار”، بالقول: “هذا حقهم، لكن في وجه من سيثورون؟”.

هذا، وكان المكتب السياسي للتيار الحر قد أشار في بيان له إلى أن “إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات في موعدها استكمال للمسار الميثاقي الإيجابي الذي بدأ مع انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتتابع مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، والتمادي في التأخير يعني وقف هذا المسار الميثاقي، وهو ما لن يقبل به التيار، وسيواجهه بما له من قوة سياسية وشعبية”».

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