العشائر العربية تدعم الاكراد في الرقة

أعلنت العشائر العربية في الرقة، مساندتها لقوات سورية الديمقراطية في حملتها ضد تنظيم داعش الارهابي.

وقالت العشائر في بيان قرأه شيخ عشيرة الوزة الشيخ سعيد محمود الدبسة: “ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺭﺟﺲ ﺩﺍﻋﺶ، ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ، ﻭﻧﺤﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺮﻗﺔ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ” بحسب تعبيره.

وتابع الشيخ: “ﻧﺆﻛﺪ ﻟﻜﻢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺭﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺔ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺮﺭﺓ، فهم ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺭون ﻣﺼﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

