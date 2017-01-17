“المردة”: أسبوعين أو الستين

كشفت مصادر في تيار المردة أن “الملف الانتخابي وُضع على الطاولة ويتم درسه بشكل جدي، فمرحلة الإعداد للانتخابات بدأت”، معبرة عن عدم تفاؤلها في انتاج قانون انتخابي جديد. وقالت: “نعطي مهلة أسبوعين كحدّ أقصى، وإلا فلن يكون أمامنا سوى الستين”.

وأكدت أن “الأجواء الإيجابية في الانتخابات البلدية اي لتحالف مع النائب ميشال معوض لم تُترجم في السياسة”، موضحة أنه “لا تبديل في مقعدي النائبين أسطفان الدويهي وسليم كرم، حتى الساعة، فيما سيحل طوني فرنجية مكان النائب سليمان فرنجية. على الرغم من التكتل ضدّه”، مشيرة إلى ان”تيار المردة مرتاح إلى الجغرافيا التي تحمينا، على العكس من النائب سامي الجميّل الذي يبدو وضعه أصعب”.

ولفتت المصادر إلى أنه “بعد الاتفاق بين التيار العوني والقوات سقط منطق عقد التحالفات السياسية ليغلبه منطق أنّ كلّ فريق يبحث عن مصلحته، وبالتالي كل الاحتمالات مفتوحة أمامنا”.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أنه “لا تطورات إيجابية بين المردة والتيار الوطني الحر، الأرجح أن الفريق الآخر لا يريد علاقة معنا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

