قيادي في الجيش الحر يكذب قناة “العربية” السعودية

نفى المستشار القانوني لما يسمى الجيش الحر المدعو اسامة ابو زيد رفض فصائل سورية معارضة المشاركة في محادثات استانا.

وقال أبو زيد، الذي ظهر ناطقاً باسم الفصائل خلال المفاوضات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار الحالي، إن “الوفد الذي سيتوجه إلى أستانا حظي بدعم جميع فصائل المعارضة، ومستقبل سوريا سيكون ضمن مسؤوليات اللجنة العليا للتفاوض”.

ولفت أبو زيد إلى أن الأنباء التي تتحدث عن رفض بعض الفصائل حضور المحادثات “لا تعكس الحقيقة”، مكذبا بتصريحه هذا قناة العربية التي نقلت أمس عن مصادر في المعارضة أن الميليشيات المسلحة احرار الشام،صقور الشام وفيلق الرحمن، ثوار الشام وجيش ادلب، وجيش المجاهدين يرفضون حضور محادثات أستانا.

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