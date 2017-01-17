الحريري يتحدّث مساءً.. وهذا ماسيتناوله ؟

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري سيحدّد نظرته خلال كلمته مساء اليوم في حفلِ العشاء الذي يقيمه في السراي الحكومي على شرف رئيس وأعضاء مجلس أمناء وإدارة الجامعة الأميركية في بيروت الى الوضع التربوي والمستوى الجامعي تحديداً في لبنان، ويتحدث عن رؤيته ومفهومه لتشجيع مشاريع الريادة والابتكار والخدمة ومفاهيمها التربوية والاجتماعية والاقتصادية ودور الجامعة الأميركية والجامعات الأخرى في هذا الاتجاه.

كذلك سيتحدّث عن تطورات المنطقة وسيشدّد على مبدأ مواجهة الجهل والسعي إلى التطور واكتساب العلم في هذه المرحلة بالذات لتجاوزِ التحديات التي تواجه لبنان واللبنانيين.

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