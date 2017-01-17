المعارض فاتح جاموس يكشف سبب اعتقاله.. وموالون يتضامنون معه

أثارت قضية اعتقال المعارض السوري فاتح جاموس موجة غضب عارمة في اوساط مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من قبل نشطاء موالين للدولة السورية فيما شمت بعض المعارضون باعتقال جاموس.

وكتب المعارض السوري جاموس على صفحته الرسمية في فيس بوك يشرح اسباب اعتقاله فقال ان الاعتقال ثأري متمنيا ان يتم تدارك الامر بسرعة.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=162560014228455&id=100014233719004

وشبه جاموس اعتقاله كسيف مسلط عليه وقال في احدى منشوراته على فيس بوك: “انا بالتاكيد لا ابحث عن تحديات وبطولات سخيفة، بل ابحث جديا واعمل كل دقيقة في اطار منظومة وطنية وسياسبة واخلاقية تليق بالازمة السورية، وافترضها صالحة للخروج الامن منها.. منظومة تحتقر الحقد والثارية، تحتقر اي انتهاك في حقل حقوق الانسان هذا الملف الخطر والحساس الذي تراكم ولا يزال بشدة وحان الوقت للبدء الجدي بمواجهته وحله”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=166876380463485&id=100014233719004&pnref=story

وحظي اعتقال جاموس باهتمام واسع في اوساط الفيس بوك حيث كتب احد النشطاء على صفحته الخاصة يتساءل عن سبب اعتقال جاموس الذي لم يرضى ان يكون طرفا في مايسمى الثورة السورية رغم انه معارض ومعتقل سابق قبل اندلاع الازمة.

بينما تسائل ناشط اخر بالقول: هل ياترى اذا ماحمل فاتح جاموس السلاح سيتم تسوية وضعه ويعود الى حضن الوطن؟

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