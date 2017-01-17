استشهاد اليد اليمنى للعميد “زهر الدين” في دير الزور

قال نشطاء ميدانيون إن “تنظيم داعش” شن الليلة الماضية عدة هجمات على مواقع جديدة قرب مطار دير الزور العسكري وسيطر على منطقة المقابر ومعمل البلوك.

إلى ذلك أعلنت مصادر سورية عن استشهاد اليد اليمنى للقائد العميد عصام زهر الدين قائد وحدات الجيش السوري في المحافظة الشرقية واسمه هلال جميل أسعد.

بدوره قال مصدر عسكري سوري أن سيطرة التنظيم أدت إلى عزل أحياء المدينة التى يسيطر عليها الجيش السورى عن مطار دير الزور العسكرى.

وقال المصدر أن عناصر “داعش” شنت الهجوم من محورين الأول، من شارع بورسعيد باتجاه سرية جنيد والثانى، من جهة الثردة المهندسين، ليلتقى بعد ذلك المسلحون مع بعض ما أدى إلى قطع الطريق العسكرى من اتجاه منطقة المقابر.

وأضاف المصدر أن مسلحى “داعش” شنوا هجوما ثانيا من المقابر باتجاه لواء التأمين حيث انسحبت قوات الجيش من المقابر وثبتت خطوطا جديدة لدفاعاتها.

وأشار المصدر إلى أن الخرق الوحيد الذى أحدثه مسلحو “داعش” خلال 33 أيام من الهجوم كان على محور المقابر بمحيط مطار دير الزور العسكرى أما باقى محاور الاشتباك الرئيسية فلم تتغير فى دير الزور.

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