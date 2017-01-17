سؤال من كيروز إلى المشنوق.. ماذا تضمن ؟

وجه عضو كتلة القوات اللبنانية النائب إيلي كيروز عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري سؤالاً إلى الحكومة، وتحديداً الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، حول ملابسات إقدام الأمن العام اللبناني على ترحيل عضوة نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية “سوشيلا رنا” المعروفة باسم “سوجانا رنا”، واستمراره في احتجاز عضوة مجلس النقابة وعضوة المجلس العام والجمعية العمومية العاملة النيبالية “روجا مايا ليمبو” المعروفة باسم “روزي ليمبو”، وعدم السماح بتوكيل محامين للدفاع عن العاملتين المذكورتين وعدم إعطاء أي معلومات تتعلق بهذين التدبيرين عن تهمة العاملتين الناشطتين والنقابيتين، برغم تقديم عريضة لهذه الغاية وفقاً للأصول من قبل بعض الجمعيات الحقوقية والناشطين الحقوقيين في القضايا النقابية وحريات وحقوق الإنسان.

وفي بيان له آمل كيروز من بري “إجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة عبر الوزير المعني الى الإجابة على سؤالنا في المدّة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا استجواباً”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

