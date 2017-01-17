5 اتفاقيات تجارية بين ايران وسورية

وقع الجانبان السوري والإيراني اليوم 5 اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

وقال إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة السورية عماد خميس، في طهران: جرى اليوم توقيع هذه الاتفاقيات وشملت مجالات الاتصالات والزراعة والتجارة.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس قد وصل ليلة أمس إلى طهران مع وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى لبحث التعاون الثنائي بين البلدين.

ويرافقه وفد حكومي يضم وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط والثروة المعدنية والاتصالات والتقانة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سوريا المركزي ومدير مكتب تسويق النفط

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