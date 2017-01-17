الميليشيات المسلحة تخرق الهدنة والجيش يرد

استهدفت الميليشيات المسلحة بالقذائف الصاروخية قرية جبورين شمال مدينة حمص بنحو 19 كم ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة شخص بجروح.

وأفاد مصدر عسكري ان الميليشيات المسلحة المتحصنة في مدينة تلبيسة أطلقت قذائف صاروخية على منازل الأهالي في قريتي جبورين والمختارية ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وذكر المصدر أن وحدات الجيش والقوات المسلحة ردت على مصادر إطلاق القذائف بضربات مركزة أسفرت عن تدمير مرابض ومنصات إطلاق قذائف صاروخية وهاون في قرى وبلدات الغنطو وتلبيسة وغرناطة والفرحانية بالريف الشمالي.

وفي الريف الشرقي اكد مصدر عسكري أن إرهابيي تنظيم “داعش” استهدفوا قرية مكسر الحصان بالقذائف ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين.

وفي ريف تدمر نفذ الطيران الحربي السوري طلعات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي داعش في محيط كل من المحطة الرابعة ومدينة تدمر وحقول النفط والغاز.

وأكد المصدر أن الطلعات الجوية أدت إلى تدمير تحصينات وآليات لإرهابيي “داعش” والقضاء على أعداد منهم.

وقضت وحدات من الجيش أمس الأول على العشرات من إرهابيي التنظيم التكفيري ودمرت له 3 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة ومدفعين ومربضي هاون في منطقة تلول علب التياس شمال شرق المحطة الرابعة غرب تدمر.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

