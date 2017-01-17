أستراليا والصين وماليزيا تسأم من البحث عن الماليزية المفقودة

أعلن وزراء النقل لكل من أستراليا، والصين، وماليزيا عن تعليق عمليات البحث عن طائرة البوينغ الماليزية التي اختفت في مارس/آذار 2014، لحين ظهور معلومات جديدة قد تسهم في الكشف عنها.

وجاء في بيان للوزراء نشر الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، أن الحديث يدور حول تعليق عمليات البحث عن الطائرة المنكوبة، وليس حول انتهاء العملية بشكل كامل.

وأكد البيان مغادرة آخر سفينة إنقاذ لمنطقة عمليات البحث في الجزء الجنوبي من المحيط الهندي، وأن الطائرة المختفية التي كانت تقوم بالرحلة MH370، لم يتم الكشف عنها.

وأضاف البيان أن هناك آمالا في أن معلومات جديدة قد تظهر في المستقبل في هذا الشأن، وتسهم في البحث والكشف عن الطائرة المنكوبة.

ومن الجدير بالذكر أن طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت تقوم ليلة 7 إلى 8 مارس/آذار عام 2014 بالرحلة MH370 كوالالمبور – بكين عندما اختفت فجأة من شاشة الرادار.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2015 اعترفت السلطات الماليزية رسميا بتحطم الطائرة ومصرع كافة ركابها وعددهم 227 شخصا، والطاقم المكون من 12 شخصا.

ويشار إلى أن عملية البحث عن الطائرة استغرقت نحو 3 سنوات، تم خلالها سبر نحو 120 ألف كيلومتر مربع من سطح المحيط، من دون الكشف عن أي آثار للطائرة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

