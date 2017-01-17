في اخر ايام “ثورتهم”.. اعلاميو مايسمى الثورة السورية مفلسون

اتهم ناشطون إعلاميون في الغوطة الشرقية “شبكة شام الإخبارية” المعارضة بعدم دفع مستحقاتهم المادية خلال أكثر من عام.

وقال احد النشطاء المدعو “حسن تقي الدين” إن الشبكة التي تم تأسيسها مع بدايات الاحداث السورية، تماطل بحجة عدم وجود دعم.

واكد تقي الدين أن الشبكة كانت ملتزمة بدفع الرواتب الشهرية حتى شهر شباط فبراير/2014، قبل أن تبدأ بالمماطلة بحجة الصعوبات في توفير الدعم للشبكة، حيث صارت الشبكة تدفع له ولزملائه كل ثلاثة أشهر دفعة من المستحقات.

وما زاد الأمر صعوبة بحسب “تقي الدين” أن الغوطة الشرقية كانت تعيش حصاراً خانقاً وكانت تكاليف الإنترنت والكهرباء مرتفعة جداً، مشيراً إلى أنه كان يتكلف حوالي 10000 ليرة سورية شهرياً حينما كان الدولار بحدود 170-200 ليرة، عدا الإنترنت الفضائي الذي كان يكلّف بحدود 300 دولار شهرياً، وبالمقابل كان هناك شح شديد في موارد الشبكة، يذكر هنا ان الميليشيات المسلحة تتهم الدولة السورية بفرض حصار خانق على الغوطة الشرقية فكيف لحصار خانق كما يقولون ان يسمح بالانترنت والانترنت الفضائي؟.

وأشار إلى أنه مع عدد من الزملاء في شبكة “شام” أعلنوا إضراباً عن العمل في شهر أيار مايو/2015، دون أن يتسلط الأضواء عليه، ولجأوا فيما بعد لإرسال شكوى إلى إدارة الشبكة بخصوص حقوقهم مطالبين إياهم بإرسال شهادات خبرة تثبت عملهم كمراسلين للشبكة خلال الفترة السابقة، ولكن الشبكة رفضت إعطاءهم هذه الشهادات -كما يقول- بحجة أنهم لا يمنحون شهادة الخبرة إلا في حالتين، إما استشهاد المراسل أو إصابته وأن شروط الشبكة صارمة وواضحة بهذا الخصوص.

ولم يبق من طريق لمتظلمي الشبكة سوى التهديد بالتصعيد الإعلامي- كما يقول تقي الدين- ومع ذلك لم يستجيبوا بل على العكس أرسلوا رداً يحمل الكثير من المثالية وبأننا “نعمل للثورة ويجب أن لا نهتم بالجوانب المادية”.

وأوضح المدعو “تقي الدين” أن “هناك هوة شاسعة بين خطاب مراسلي الداخل الذين يعيشون الحرب ويكتوون بنارها، وبين إدارة الشبكة التي يجلس أفرادها في تركيا وأوروبا وعلى رأسهم مديرها الذي يعيش في سويسرا”.

الواضح ان شبكة شام الاخبارية ادركت ان الغوطة الشرقية تتجه الى عمليات مصالحات واسعة بين الجيش السوري والميليشيات المسلحة ولم تعد بحاجة لمراسليها الذين اعدتهم للكذب والافتراء على الجيش السوري والدولة السورية.

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