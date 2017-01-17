وسط أمستردام بلا كهرباء

حذر مسؤولون هولنديون اليوم، من احتمال حصول اختناق مروري في محيط العاصمة أمستردام، بعدما أثر انقطاع الكهرباء في معظم أحياء المدينة وضواحيها على حركة القطارات والحافلات والمترو.

وذهل سكان العاصمة الأوروبية من الظلام الذي حل فجأة لفترة من الزمن.

وقالت شركة “تينيت”‭ ‬المشغّلة لشبكة الكهرباء في هولندا، إن انقطاع التيار كان سببه بروز “مشكلة غير معروفة” في محطة للضغط العالي، لكن الحادثة تحمل طابعا تقنيا بحتا.

وأكّدت “تينيت” في تغريدة عبر “تويتر”: “نحن نعمل جاهدين على إصلاح الخلل. للأسف وسط أمستردام دون كهرباء”.

وحذرت هيئة الطرق في البلاد من اختناقات مرورية كبيرة وطلبت الشرطة من السكان الاتصال بالإسعاف والشرطة وغيرها من خطوط المساعدة “فقط في حالات الطوارئ”.

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