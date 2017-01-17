دير الزور .. تدمر.. بردى.. العدو واحد والجيش يتصدى

يواصل الجيش السوري تصديه لهجوم تنظيم داعش في دير الزور حيث استهدف سلاح الجو في الجيش السوري تجمعات وتحركات مسلحي تنظيم داعش في منطقة المقابر ومحيط سريّة جنيد جنوب مدينة دير الزور ويحقق إصابات مباشرة.

كما دمرت وحدة من الجيش العربي السوري آلية للمسلحين مزودة بمدفع عيار 23 في محيط جبل الثردة ما أدى إلى مقتل من فيها.

وفي وقت سابق من اليوم اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي تنظيم داعش في محيط سرية جنيد ومنطقة المقابر جنوب مدينة دير الزور تستخدم فيها الاسلحة الرشاشة الثقيلة والقذائف المدفعية ووقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف مسلحي التنظيم، حيث احرز الجيش السوري تقدما ملحوظا استرجع على اثره بعض المواقع التي خسرها يوم امس. وفي جبهة وادي بردى صعد الجيش من عملياته العسكرية في عين الفيجة حيث فتح محاور قتالية جديدة بحسب ماقال مصدر عسكري دون ان يوضح تلك المحاور.حيث تقدم الجيش باتجاه عمق عين الفيجة من جهة الدوار التحتاني واستهدف مواقع المسلحين بغزارة نيرانية كبيرة في ارض الضهرة بعين الفيجة، بينما جدد الطيران المروحي استهداف تجمعات المسلحين في منطقة الدوار التحتاني ومحيط عين حاروش والمحطة بعين الفيجة. واما في جبهة شرق العاصمة فقد استهدف الجيش مواقع لجبهة النصرة في جوبر بالمدفعية الثقيلة.

والى ريف حمص حيث استهدف سلاحا المدفعية والطيران تحركات جبهة النصرة على محور دير فول في الريف الشمالي ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير بيك آب مجهز برشاش.

كما رد الجيش على قذائف اطلقتها المجموعات المسلحة المتحصنة فى مدينة تلبيسة على منازل الاهالى فى قريتى جبورين والمختارية بضربات مركزة أسفرت عن تدمير مرابض ومنصات اطلاق قذائف صاروخية.

اما في ريف حمص الشرقي فقد جدد الجيش استهدافاته المدفعية والجوية المكثـفة على مواقع مسلحي تنظيم “داعش” استهدفت مزارع الدوة غرب مدينة تدمر ومحيط حقول النفط في شاعر و جزل و المهر بريف حمص الشرقي.

بينما تجددت اعتداءات الميليشيات المسلحة المتواجدة في ناحية بنش بريف ادلب على اهالي قرية الفوعة المحاصرة حيث استهدفوا القرية بقذائف الهاون وجرر الغاز.

وفي سياق متصل تحدثت تنسيقيات المسلحين عن اشتباكات بين مسلّحي “الجيش الحر” من جهة و”قوات سوريا الديمقراطية” من جهة أُخرى على أطراف قرية “كفر كلبين” في ريف حلب الشمالي.

بينما افادت مواقع كردية عن مقتل 15 مسلحاً من تنظيم داعش خلال تصدي “قوات سوريا الديمقراطية” لهجوم شنّه التنظيم صباح اليوم على مواقع ونقاط “القوات” في بلدتي “تل السمن” و”سويدية غربية” في ريف الرقة الشمالي والشمالي الغربي.

مواقع كردية اخرى تحدثت عن إنفجار عبوة ناسفة في مكتب “المجلس الوطني الكردي” في بلدة “معبدة” في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وفي الختام افاد المرصد المعارض عن مقتل 9 مسلحين من تنظيم داعش وإصابة آخرين بنيران الجيش السوري في محيط مطار “التيفور” بريف حمص الشرقي.

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