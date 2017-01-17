ماذا دار بين الجميل وشيخ الأزهر.. ؟!

بحث الرئيس أمين الجميل في القاهرة مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد محمد الطيب في الحالة الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعيات الأحداث على العلاقات بين الاديان.

وشكر الشيخ الطيب الرئيس الجميل على المداخلة التي ألقاها في مؤتمر “الامن الديموقراطي في زمن التطرف والعنف”، والتي شدد فيها على أهمية الاعتدال في مواجهة الإرهاب، معتبرا أن “الأزهر يقوم بدور تاريخي وانساني ووجداني في مواجهة الإرهاب الفكري والثقافة التكفيرية، ويشكل مدخلا صحيحا للاستقرار والسلام”.

وأكد الطيب أن “الأزهر يعمل على إقرار السلام وترسيخ قيم الحوار والتسامح والاعتدال بين الناس، كما أنه معني بوحدة الدول العربية وتضامن شعوبها، وهذه مبادىء راسخة في ثقافة الرئيس الجميل”.

والتقى الجميل أيضا بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، وقدم له التعازي بالشهداء الذي سقطوا جراء الاعتداء الارهابي الاخير الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية في العباسية. وأشاد الجميل “بشجاعة الاقباط وبموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعرب عن شجبه كل أنواع الارهاب ومد يد الحماية والمساعدة للاقباط في مصر، وساهم ماديا ومعنويا في إزالة آثار الانفجار الارهابي وإعادة ترميم ما تهدم، وأرسى بموقفه حالة عيش طبيعي بين كل المكونات المصرية”. وخلص الى ان “صوت الاعتدال يبقى اقوى من نشاز الارهاب”.

وأكد البابا “الدور الطليعي للاقباط في مصر والمنطقة، مراهنا على انتصار لغة الحوار على كل أنواع الارهاب. وشكر البابا الرئيس الجميل على التفاتته وحمله تحياته للبنان وشعبه، وقلده أيقونة العائلة المقدسة.

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