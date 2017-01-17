قباني: سلامة الطيران ومطار بيروت خط أحمر

تابعت لجنة الأشغال النيابية البحث باقتراحات القوانين المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وناقشت اقتراح القانون المتعلق بالمرور البريء والآخر المتعلق بالسفن.

وأكد رئيس اللجنة النائب محمد قباني “اننا Hعطينا مهلة Hسبوعين لتأتي اللجنة الفعلية المؤلفة من الأساسيين في هذه القطاعات ويقدموا النص المتفق عليه من خلال نقاشات اليوم”.

ولفت إلى “اننا بحثنا بالموضوع المتعلق بسلامة الطيران وسيكون هناك اجتماع الاسبوع المقبل بحضور الوزير المعني لبحث الموضوع ونحن بالنسبة لنا سلامة الطيران ومطار بيروت هو خط أحمر وحياة البشر لها اولوية على اي امر اخر”، مشيراً إلى أنه “بدأت تصل بعض روائح الفساد في الآلات التي تم وضعها لوضع أصوات في المطار لطرد النورس والنائب خضر حبيب سيقدّم اخباراً في هذا الموضوع”.

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