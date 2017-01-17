وفد أممي في حلب لتقييم أضرار المواقع الأثرية

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة بدمشق خالد المصري أن وفدا أمميا يقوم حالياً بزيارة لمدينة حلب بهدف تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية المسّجلة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، إضافة إلى الاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها.

وقال المصري إن “الوفد الأممي الذي بدأ أمس بزيارة إلى حلب يضم كلا من علي الزعتري، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية والتنموية وحمد الهمامي، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو، حيث التقى الوفد مع محافظ حلب حسين دياب وزار المسجد الأموي وحلب القديمة والأسواق القديمة المسجلة على لائحة التراث العالمي في اليونسكو، واطلع على الدمار الذي لحق بها للعمل على تقديم المساهمة في عملية إعادة الترميم وليس تمويلها”.

وأضاف أن “الوفد الأممي سيزور اليوم حي هنانو مأوى جبرين للنازحين من أحياء حلب الشرقية، للاطلاع على الأوضاع فيها وتقييمها والتعرف عن قرب على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للنازحين.”

وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، أن المنظمات الإنسانية الدولية لم تقدم أية مساعدة حقيقية لسكان حلب على الرغم من غياب المخاطر التي كانت تهدد حياة العاملين من هذه المؤسسات في المدينة، مضيفة أن شهراً مرّ على تحرير حلب، لكن لا مساعدة حقيقية للسكان المدنيين من قبل المنظمات الإنسانية الدولية، وذلك في وقت تنبعث فيه الحياة السلمية بالمدينة، ويعود السكان إلى بيوتهم مخاطرين بحياتهم، معربة عن اندهاشها الكبير من غياب أية مبادرات خاصة لتقديم المساعدة لسكان المدينة”، وذلك بعد فترة أبدت خلالها المنظمات الإنسانية اهتماما بالغا بحلب، قبل ذلك.

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