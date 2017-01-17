اجتماع الهيئة العامة غير عادية للشركة السورية للنقل والسياحة لعام 2016

عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة السورية للنقل والسياحة لعام 2016 برئاسة المهندس بشر رياض يازجي وزير السياحة – رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس والمدير العام للشركة لمناقشة وإقرار تقرير الهيئة العامة لعام 2016.

أكد السيد الوزير على أهمية هذا الاجتماع للوقوف على واقع عمل الشركة وإقرار الهيئة الإدارية وتدقيق الحسابات للميزانية الختامية عن عام 2015 وما يتضمنه التقرير من توصيات وملاحظات وماتم انجازه خلال عام 2016 وخطة عمل 2017، مشيدا بالانجازات التي حققتها الشركة ابتدأ بالنقل والحوالات المالية وتأسيس شركات لها تدخل ايجابي من حيث الاستثمارات وغيرها على أن تعمل الشركة السورية لمطور يعمل بالتوازي مع خطة عمل الوزارة، موضحاً أنها تحولت من شركة خاسرة إلى رابحة، وطموحنا أن تكون شركة عملاقة تساهم بنهوض القطاع السياحي لاسيما في ظل تعافيه تدريجيا والرؤى الجديدة للمرحلة القادمة. مشيراً إلى تأسيس شراكة مع الشركات الأمنية السياحية والتحضير لإطلاق شركة خاصة لتقديم الخدمات السياحية في المعابر الحدودية وفق المقاييس العالمية إلى جانب إقامة عدة مشاريع تعنى بالمواطن والعائلة السورية والتركيز على الرحلات الداخلية بين المحافظات.

ومن جانبه بين الدكتور ناصر قيدبان المدير العام للشركة ان هذا الاجتماع بمثابة وقفة دقيقة لتقييم واقع الشركة وتقييم ادائها من خلال الارقام المالية والحسابية والايرادات الاستثمارية والتشغيلية لعام 2015 لافتا الى ان برنامج الهيئة العامة متضمن لتقييم ماتم انجازه ومراجعة الميزانة الختامية والمصادقة عليها واقرارها ايضا موضحا الى وصول الشركة للاهداف التي تم التخطيط لها منذ عامين ومن قبل مجلس الادارة مشيرا الى كافة التسهيلات والدعم المقدم من قبل وزارة السياحة على راسها وزير السياحة وتشكيل مجلس ادارة جديد واحداث انطلاقة جديدةساهم في استخراج الطاقات الكامنة للشركة وقد تم خلال الاجتماع عرض وإقرار تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الميزانية الختامية لعام 2015، عرض تقرير مديرية الشؤون المالية والحسابات حول تتبع تنفيذ توصيات وملاحظات تقرير مدقق الحسابات واتخاذ القرار حول مقترحات الإدارة المتعلقة ببعض التوصيات، ومتابعة موضوع عقد مساهمة مؤسسة التأمينات بأرض صحنايا بنسبة 15% ورفع تقريره لمجلس لإقرار مايلزم، إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس وإدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال عام 2015 ، كما تم تحديد مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة والميزانية الختامية عن عام 2016 .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة تعتبر الشركة السورية هي ذراع التدخل الايجابي لها لإنعاش القطاع السياحي وتحقيق الرؤى الجديدة للوزارة ضمن المهام الموكلة إليها.

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