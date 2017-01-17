لافروف: صاحب التقرير حول “مستمسكات روسيا على ترامب” نصاب هارب

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤلف التقرير السري حول “المستمسكات الروسية” على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه “نصاب فار” من الاستخبارات البريطانية.

وفي مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، أصر لافروف على أن روسيا ليست ملزمة بتقديم أي تبريرات للدفاع عن نفسها من الاتهامات عديمة الأساس الموجهة إليها بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية على منظومة الانتخابات في الولايات المتحدة.

ورفض لافروف التعليق على مضمون التقرير السري الذي نشره موقع ” BuzzFeed” الأمريكي وادعى فيه مؤلفه أن عملاء روس جمعوا مستمسكات ما علىالرئيس الأمريكي المنتخب، وقيل أن مؤلف هذا التقرير موظف سابق في الاستخبارات البريطانية.(MI6).

وقال لافروف حول مؤلف هذا التقرير: “إنه مجرد غشاش هارب من MI6” .

واعتبر الوزير أن مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية سيتضح فقط بعد بدء عمل الإدارة الأمريكية الجديدة.

لكنه لفت إلى أن ترامب يتخذ مواقف تختلف جذريا عن مواقف أسلافه من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وهي تتمثل بالدرجة الأولى، في الدفاع عن المصالح الأصيلة للولايات المتحدة، وهو أمر يجعله هذا الموقف قريبا من موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي في سياسته الخارجية يتمسك بالدرجة الأولى بمصالح روسيا الحقيقة بدلا من توريد أفكار أو قيم ما إلى الخارج.

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