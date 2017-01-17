الجيش السوري يسيطر نارياً على نبع الفيجة في منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي بعد سيطرته على الأبنية المحيطة به

17 يناير, 2017 - 3:02 مساءً
17 يناير, 2017
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