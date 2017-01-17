السيسي يعفو عن سجناء رأي وصحفيين خلال أيام

كشف مصدر مسؤول في لجنة العفو الرئاسي المصرية، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، عن عزم الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن المئات من سجناء الرأي والصحفيين خلال أيام.

وقال المصدر إن اللجنة انتهت من إعداد القائمة الثانية للسجناء المرجح العفو عليهم، بينهم صحفيون وطلاب وأصحاب رأي، لعرضها على الرئيس السيسي الذي كان قد أصدر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عفوا عن 82 سجينا.

ونوه المصدر إلى أن اللجنة بدأت في العمل على القائمة الثالثة، مشيرا إلى أنها تلقت 300 اسم من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إضافة إلى نحو 420 اسما من منظمات حقوقية، وآلاف الأسماء من المواطنين المصريين.

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