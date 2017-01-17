العثور على 6 جثث مقطوعة الرأس في المكسيك

قتل 10 أشخاص بولاية غيريرو المكسيكية خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، استنادا إلى مصدر في الشرطة.

مقتل 6 سياح بالرصاص جنوب المكسيك

وأوضح المصدر أن الشرطة عثرت على 6 جثث مقطوعة الرأس داخل سيارة في مدينة تشيلبانسينغو عاصمة ولاية غيريرو، فيما عثرت على 4 قتلى آخرين في مدينة تشيلابا بالولاية ذاتها، اثنين منهم في أحد شوارع المدينة، وآخرين في منزل.

من الجدير بالذكر أن ولاية غيريرو تعد أكثر الولايات المكسيكية خطورة من حيث الإجرام، ذلك بسبب حروب تخوضها عصابات منظمة فيما بينها بغية تحقيق السيطرة على تجارة المخدرات.

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