طفلة عربية لاجئة في ألمانيا تعرض للبيع!

بدأت الشرطة في مدينة لوهنه بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية التحقيق في قضية للإتجار بالبشر، بعد ظهور إعلان لبيع طفلة عمرها 8 سنوات على موقع إلكتروني.

وأفاد موقع “دويتشه فيله” الاثنين 16 يناير/كانون الثاني بأن طفلة عرضت للبيع مقابل 42 ألف يورو، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن الطفلة قامت بنفسها بنشر الإعلان في الإنترنت من دون علم أسرتها.

ونقل الموقع عن صحيفة “فيستفالن بلات” أن الفتاة هي لاجئة لبنانية كانت وصلت إلى ألمانيا قبل عامين مع عائلتها رفقة أخ وأخت، وأن العائلة تقيم في مركز إيواء للاجئين في مدينة لوهنه، مضيفا أن الشرطة فتشت شقة العائلة الواقعة في الطابق الأخير من المبنى، وأن والدي الطفلة نفيا علمهما بالقضية.

ويميل المحققون إلى الاعتقاد بأن الطفلة نشرت الإعلان ليلا من دون علم أهلها، على تطبيق “شبوك” وأرفق الإعلان بصورة لها.

وذكر الموقع الألماني أن الشرطة وضعت جميع أطفال العائلة تحت رعاية دائرة “العناية بالشباب”، وقررت فحص الأجهزة الالكترونية الخاصة بالعائلة، كما أمرت الموقع الالكتروني بحذف الإعلان، فيما قررت دائرة “العناية بالشباب” في اليوم التالي التحقيق مع العائلة.

وقام صاحب الإعلان بطلب سعر يبلغ 45448 دولارا (نحو 42 ألف يورو) مقابل الطفلة، لكن لم تصل أية طلبات أو عروض للتفاوض على السعر، بحسب فابيو تياني المتحدث باسم شركة “شبوك”.

ولاحقا قررت دائرة “العناية بالشباب” إعادة الأطفال للأبوين بعد أن تبينت تفاصيل الحادثة، وهي ستتولى دراسة القضية ومعرفة الدافع وراء عرض الفتاة “للبيع” على الإنترنت.

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