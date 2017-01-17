3 نساء بينهن مصرية ومبلغ ضخم في شقة سفاح اسطنبول!

تحدث حاكم اسطنبول، واصب شاهين، عما وجده الأمن التركي داخل شقة الأوزبكستاني عبد القادر مشاريبوف، منفذ المذبحة في ملهى “رينا” باسطنبول ليلة رأس السنة.

وتمكن الأمن التركي من إلقاء القبض على المشتبه به في ارتكاب الهجوم، بعد عملية استمرت أكثر من أسبوعين، بمشاركة ألفي ضابط شرطة، إذ تم خلالها مداهمة 152 منزلا وتوقيف 50 شخصا.

وفي نهاية المطاف، اعتقل مشاريبوف في شقة فاخرة بمنطقة باشاك شهير، حيث كان يختبئ تحت سرير أثناء عملية المداهمة. بالإضافة إلى مشاريبوف، تم إلقاء القبض على رجل عراقي و3 نساء من مصر ودول إفريقية أخرى.

وبعد اعتقال مشاريبوف والمشتبه بهم الآخرين ، واصلت الشرطة تفتيش الشقة لمدة 6 ساعات، وعثرت خلال هذه الفترة على مبلغ قدره 197 ألف دولار، وسلاحيْن نارييْن، وطائرتين مسيرتين صغيرتين.

وتابع حاكم اسطنبول، قائلا: “من الواضح أن مشاريبوف نفذ الهجوم بطلب من داعش”.

وسبق لمصادر أمنية تركية أن أعلنت عن ضبط مبلغ قدره 150 ألف دولار في منزل بمنطقة سيليفري في اسطنبول، داهمه الأمن في 15 يناير/كانون الثاني، إذ يعتقد أن هذا المبلغ دفعه تنظيم “داعش” لمشاريبوف مقابل تنفيذ الهجوم.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

