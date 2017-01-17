سلاح الجو السوري يغير على محاور تحركات إرهابيي “داعش” في دير الزور

سقط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي تنظيم “داعش” خلال غارات مكثفة لسلاح الجو في الجيش العربي السوري على محاور تحركهم وتجمعاتهم في دير الزور.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن الطيران الحربي ركز ضرباته على مواقع وتحركات تنظيم “داعش” في منطقة الثردة ومحيطي الفوج 137 والمطار وأسفرت عن مقتل واصابة العديد من الارهابيين وتدمير آلياتهم.

ولفت المراسل إلى أن غارات الطيران الحربي على مواقع تنظيم “داعش” خلال الليلة الماضية أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابييه في منطقة المقابر والمدخل الجنوبي لمدينة دير الزور.

وخاضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة أمس اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية كبيرة من “داعش” على الطريق المؤدي إلى المطار والمدخل الجنوبي للمدينة ومحور الثردة 2 واتجاه المدينة “حي العمال”.

وقضت وحدة من الجيش أمس على 18 إرهابيا من تنظيم “داعش” جميعهم من جنسيات أجنبية من بينهم السعودي المدعو “أبو عبد الله” خلال عملية على أحد مقارهم خلف معمل الكونسروة في مدينة الميادين جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 45 كم.

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