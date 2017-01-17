الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب المغربي

فاز الحبيب المالكي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، برئاسة مجلس النواب في المغرب.

وحصل المالكي على أغلبية مريحة منحته مقعد الرئاسة، بعدما أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن مساندته، كما ساندته أيضا أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.

وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 198 صوتا، أما الأصوات الملغاة فبلغت 7، بينما بلغت الأوراق البيضاء 137، وانسحب الفريق النيابي لحزب الاستقلال من جلسة الانتخاب مباشرة بعد انطلاق عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس.

ويأتي انتخاب رئيس للبرلمان المغربي وتشكيل اللجان البرلمانية بشكل طارئ، بعد أسبوع من توقيع الحكومة المغربية على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وقبل نحو أسبوعين من تصويت الاتحاد على مصير طلب المغرب الانضمام من جديد للهيئة الإفريقية في قمة ستعقد نهاية الشهر الجاري بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس للدفاع عن طلب بلاده.

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