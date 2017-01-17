الجيش السوري يدمر منصات إطلاق قذائف للتنظيمات الإرهابية في حمص

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بإسناد من سلاح المدفعية والجو عمليات نوعية على تجمعات محاور تحرك لتنظيمي جبهة النصرة وداعش في ريفي حمص الشمالي والشرقي.

وذكر مراسل سانا في حمص أن سلاحي المدفعية والجو وجها ضربات مركزة على مقار وتحركات لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية دير فول بالريف الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن الضربات “أوقعت العديد من القتلى في صفوف التنظيم التكفيري من بينهم عبد الهادي خشفة ومحمد تعومة وأيمن المرجاوي وموسى الجاموس وخالد كسيبي وعبد المجيد واكية وعبدالله الخالد وأيمن العقيدي واسماعيل الجاموس إضافة إلى تدمير آلية مزودة برشاش”.

إلى ذلك استهدفت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية قرية جبورين شمال مدينة حمص بنحو 19 كم ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة شخص بجروح.

وأفاد مراسل سانا في حمص في وقت سابق اليوم بأن المجموعات الإرهابية المتحصنة في مدينة تلبيسة أطلقت قذائف صاروخية على منازل الأهالي في قريتي جبورين والمختارية ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وذكر المراسل أن وحدات الجيش والقوات المسلحة ردت على مصادر إطلاق القذائف بضربات مركزة أسفرت عن تدمير مرابض ومنصات إطلاق قذائف صاروخية وهاون في قرى وبلدات الغنطو وتلبيسة وغرناطة والفرحانية بالريف الشمالي.

وكان أصيب أمس 7 أشخاص بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية بقذيفتين صاروخيتين حيي الأرمن والسبيل السكنيين في مدينة حمص.

وفي الريف الشرقي لفت المراسل إلى أن إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية استهدفوا قرية مكسر الحصان بالقذائف ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين.

وفي ريف تدمر نفذ الطيران الحربي السوري طلعات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم التكفيري في محيط كل من المحطة الرابعة ومدينة تدمر وحقول النفط والغاز.

وأكد المراسل أن الطلعات الجوية أدت إلى تدمير تحصينات وآليات لإرهابيي “داعش” والقضاء على أعداد منهم.

وقضت وحدات من الجيش أمس الأول على العشرات من إرهابيي التنظيم التكفيري ودمرت له 3 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة ومدفعين ومربضي هاون في منطقة تلول علب التياس شمال شرق المحطة الرابعة غرب تدمر.

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