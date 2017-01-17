دعوة ألمانية إلى إلغاء حلف الناتو

دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، سارة فاغنكنشت، إلى إلغاء حلف الناتو وإقامة هيكل جديد بمشاركة روسيا.

ونقلت صحيفة “Die Zeit” عن السياسية الألمانية مناداتها، في تصريح صدر عقب الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لـ”الحلف المتقادم” وما أثاره من “ارتباك” في الحلف، بضرورة تفكيك الناتو وتعويضه بـ”منظومة أمن جماعي بمشاركة روسيا”.

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، كان صرح سابقا بأن “حلف شمال الأطلسي بصورته الحالية تقادم”، منتقدا عدم تمويل الأعضاء الأوروبيين له بصورة كافية. وبالمقابل، ردت السلطات الألمانية على تصريح ترامب بصورة متحفظة، قائلة إن برلين بعد توليه الرسمي لمنصبه سوف “تتعاون مع الحكومة الأمريكية الجديدة بصورة وثيقة”.

بدوره، صرح وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بأن تصريحات ترامب أثارت ارتباكا داخل الناتو، وذلك لأن كلماته تتعارض مع تلك الصادرة عن وزير دفاعه، جيمس ماتيس، مشددا على أن حلف الناتو يأمل، على الرغم من ذلك، في أن يحافظ الرئيس الأمريكي الجديد في المستقبل على التزامات بلاده تجاه الحلف.

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