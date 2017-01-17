سلاح الجو يقضي على عدد من إرهابيي “داعش” في حماة

نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارات مركزة على تجمعات ومقار تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ناحية قصر ابن وردان وقرية بريغيت بريف حماة الشرقي.

وأفاد مراسل سانا بأن الغارات أسفرت عن تدمير أحد مقار إرهابيي التنظيم التكفيري وإيقاع قتلى ومصابين بين صفوفهم في محيط قرية عنيق باجرة في ناحية قصر ابن وردان شرق مدينة حماة بنحو 60 كم.

وفي ريف سلمية الجنوبي الغربي أفاد المراسل بأن سلاح الجو ركز غاراته على مواقع وتحصينات إرهابيي “داعش” في قرية بريغيت ما أسفر عن تدمير مقار لإرهابيي التنظيم التكفيري ومقتل العديد منهم واصابة آخرين.

وينتشر إرهابيون من تنظيم “داعش” التكفيري في بعض مناطق ريف حماة الشرقي ويشنون اعتداءات متكررة على القرى والبلدات المجاورة بقذائف الهاون ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الأهالي ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

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